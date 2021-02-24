محمد بن راشد: محمد بن زايد وضع رؤية جديدة للإمارات في الخمسين المقبلة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في ختام «خلوة عام الخمسين، إن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في خلوة الخمسين وضعت رؤية جديدة وواضحة لدولة الإمارات في الخمسين المقبلة.

وقال سموه في تغريدة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي على «تويتر»:«مشاركة محمد بن زايد في خلوة الخمسين تضع رؤية جديدة وواضحة لدولة الإمارات في الخمسين المقبلة»،

وبرئاسة محمد بن راشد ومحمد بن زايد وبمشاركة وزراء حكومة دولة الإمارات ومسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، اختتمت (خلوة عام الخمسين» باعتماد دورة جديدة للأجندة الوطنية ومجموعة مشاريع استراتيجية للمرحلة الجديدة.

وتجسد الأجندة الجديدة التوجهات التي تضمن تحقيق مزيد من تعزيز الاستقرار الاقتصادي الوطني عبر وضع مستهدفات طويلة الأمد عبر جميع القطاعات، وتمثل الأجندة التوجه الاستراتيجي المستقبلي الذي يولي أهمية كبيرة بتعزيز مفهوم «التنمية المتوازنة».



