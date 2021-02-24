حمدان بن محمد يزور معرضي «آيدكس» و«نافدكس»

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، صباح اليوم، معرض أبوظبي للدفاع «آيدكس» ومعرض «نافدكس» الذي سيسدل الستار على فعاليتهما في مركز أبوظبي الوطني للمعارض غداً الخميس، بعد خمسة أيام من الأنشطة والفعاليات والصفقات التجارية التي أبرمتها الشركات والمصانع المحلية الوطنية والعالمية المشاركة في المعرضين والبالغ عددها قرابة ألف شركة متخصصة في الصناعات العسكرية البحرية والجوية والبرية وأنظمتها التقنية والتي تمثل ستين دولة حول العالم، بما فيها دولة الإمارات.

وشملت جولة سمو ولي عهد دبي جناح شركة توازن الوطنية، حيث شاهد ومرافقوه فيلماً قصيراً حول مستقبل الصناعات الدفاعية الوطنية للشركة، واستمع من القائمين على منصة الشركة إلى شرح وافٍ حول أهم التقنيات المستخدمة في منتجات «توازن» من الأنظمة والمعدات العسكرية الدفاعية.

وتوقف سموه عند منصة عرض شركة «كاليدوس» الأجنبية المتخصصة في تصميم وتصنيع الطائرات والآليات العسكرية، كما توقف سموه عند منصات شركات «إيدج» التي تضم تحت مظلتها مجموعة من الشركات الوطنية والمتخصصة في صيانة وإصلاح وترميم طائرات الجناح الدوار والثابت، إلى جانب تخصصها في عمليات التصميم والهندسة والتدريب والتعليم وتصنيع قطع الغيار والإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ، وشركة «آيفيكو- Iveco» الإيطالية لصناعة الآليات العسكرية، وشركة «آركوس - Arquus» الفرنسية للآليات والمدرعات، وشركة «Rafael international» الفرنسية لصناعة الطائرات العسكرية، وجناح المملكة العربية السعودية ويضم مجموعة من الشركات السعودية المتخصصة في الصناعات العسكرية.

وفي ختام الجولة..أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بنجاح معرضي «آيدكس» و«نافدكس» رغم ظروف جائحة كورونا وتجاوز هذه الظروف بتصميم وإرادة الكوادر الوطنية التي نظمت وأدارت وأشرفت على استقبال المشاركين في الحدث وضيوفه بكل كفاءة ومهنية عالية، لجهة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضمان سلامة زوار المعرضين.

كما أبدى سموه ثقته بالتنافسية الاحترافية لشركاتنا الوطنية الوليدة والمتخصصة في أنظمة وتقنيات الصناعات العسكرية الدفاعية التي تعكس حرص قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، على توفير جميع التسهيلات والفرص التعليمية والتدريبية لشباب الوطن من أجل بناء قاعدة صناعية متقدمة تعتمد على عقول وابتكارات وسواعد كوادرنا الوطنية الشابة التي تحظي بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يعتز أيما اعتزاز بقدرات أبناء زايد وإنجازاتهم العلمية والتقنية التي ترفع راية دولة الإمارات عالياً، وتحقق تطلعات شعبنا الوفي نحو المجد وصناعة تاريخ دولتنا الحديث.

رافق سموه في الجولة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.