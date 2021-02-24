حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص التهاني والتبريكات لأمير دولة الكويت وإلى الشعب الكويتي الشقيق سائلًا الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأن يديم عليها نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة برقية تهنئة مماثلة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة بهذه المناسبة.

وبعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.