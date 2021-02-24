حاكم أم القيوين يهنىء أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.

كما بعث صاحب السمو حاكم أم القيوين برقية تهنئة مماثلة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة بهذه المناسبة.

وبعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقيتى تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وإلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت.