أولوياتنا للخمسين

استراتيجيات جديدة، ومبادرات، وخطط تنموية لخمسين عاماً مقبلة، هي امتداد لنفس الرؤية والنهج والمبادئ التي حكمت مسيرتنا، وصولاً إلى اليوبيل الذهبي.

الرؤية هي رؤية القيادة الرشيدة التي تضع على رأس أولوياتها الوطن والمواطن، والنهج هو نهج حكومي قائم على العمل والإنجاز والابتكار والتجدد والانفتاح، أما المبادئ فهي ذاتها التي أقام عليها الآباء المؤسسون دولتنا، استناداً لقيم العطاء والتسامح والاحترام المتبادل بين الدول والشعوب.

«روح الاتحاد» كانت حاضرة في «خلوة الخمسين»، التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

هذه الــروح التــي كـانـت دافعـاً على مدى الخمسين عاماً لتحقيق المستحيل وبناء دولة ذات ريادة وقدرة تنافسية عالمية، وأنموذج على التعايش، وموطن للإنجاز والعمل.

الإمارات بنيت بالعمل والتخطيط والاستباقية وفق مرونة لامتناهية لاستيعاب المتغيرات ومواجهة التحديات، فكان النجاح، واليوم نخط معاً توجهاتنا المستقبلية ونضع أولوياتنا التنموية، وبرامج لتنفيذ تلك الأولويات، لتبقى دولتنا في ريادة المنطقة وتنافسيتها العالمية، منطلقين من إنجاز تاريخي بالوصول إلى المريخ على متن «مسبار الأمل» الذي استحقت كوادره الوطنية تكريم القيادة الرشيدة.

يوبيلنا الذهبي، يربط ماضينا بمستقبلنا، نودع من خلاله إنجازات ونستقبل أخرى، منطلقين من توجيهات قيادتنا الرشيدة وطموح حكومي يعانق القمر، ولا يعرف مستحيلاً، وإرادة شعبية تواقة للمشاركة في تصميم المستقبل، ودفع المسيرة التنموية للدولة نحو الفضاء.

"الاتحاد"