سعود بن صقر يلتقي سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة

رأس الخيمة (وام)‏

التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، ماريا كاميليري سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة، وذلك بمناسبة تسلم السفيرة مهام عملها الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفيرة، خلال الاجتماع الذي تم عن بُعد بتقنية الاتصال المرئي، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، بما يسهم في تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. من جانبها، عبرت ماريا كاميليري كاليا، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مثنية على علاقات التعاون التي تربط البلدين.