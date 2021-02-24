حمدان بن محمد: طموحنا الرقم 1

دبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصورة للتاريخ مع تكريم فريق مسبار الأمل». وتابع سموه عبر «تويتر»: «في بلادنا، لا حدود للمستحيل بفضل دعم قادتنا وهمة شعبنا.. وصلنا المريخ وطموحنا يبقى دائماً الرقم 1».

وأضاف سموه: «يأتي هذا التكريم لفريق مسبار الأمل الشاب، مع انطلاق خلوة وزارية إماراتية بقيادة محمد بن راشد، ومحمد بن زايد لتحديد أولويات الدولة للخمسين عاماً القادمة.. أهدافنا كبيرة وطموحاتنا أكبر، وغايتنا رفعة الإمارات، ونحن قادرون على منافسة العالم في مختلف المجالات».