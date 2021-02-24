القرقاوي: حوكمة جديدة لإدارة أعمال «الاتحادية» والوزارات

دبي (الاتحاد)

افتتحت أجندة الخلوة الوزارية، أمس، بجلسة لمعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، بحضور معالي الوزراء ورؤساء وأمناء المجالس التنفيذية المحلية، والتي جاءت لمناقشة التوجهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة وصياغة مجموعة متكاملة من المحاور والأطر التي تشكّل امتداداً للأجندة الوطنية للدولة.

وأكد القرقاوي، أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير نظام متكامل للعمل بين القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بما يضمن تضافر الجهود وتكاملها لرسم التوجه الاستراتيجي والملامح الأساسية لمسيرة الخمسين عاماً المقبلة، عبر صياغة محاور وتصورات مبتكرة تثري المسارات التنموية في الدولة، وتكفل لمسيرة النهضة والتطوير في الإمارات مواصلة تميّزها.

وأشار معالي وزير شؤون مجلس الوزراء إلى أنه سيتم العمل على حوكمة جديدة لإدارة أعمال الحكومة الاتحادية والوزارات، بالاستناد إلى أولويات وطنية ديناميكية وسريعة، مضيفاً أن الهدف الرئيس للتوجهات الاستراتيجية الجديدة يتمحور حول صياغة خطة عمل متطورة تعزز مكانة دولة الإمارات.

جاهزية الدولة

تأتي «خلوة الخمسين» ضمن جهود الحكومة الإماراتية واستعداداتها الرامية إلى صياغة الأطر الاستراتيجية ومحاور العمل في القطاعات الحكومية والخاصة للخمسين عاماً المقبلة، بغية تعزيز جاهزية الدولة لتكون من بين الأفضل والأكثر تميزاً في العالم، وبما يرسخ مكانتها وموقعها الإقليمي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.

ويتزامن انعقاد الخلوة الوزارية مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، والذي يعد نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في مسيرتها التنموية المتواصلة بتسارع، تسعى خلالها حكومة دولة الإمارات، عبر مختلف هياكلها القيادية والإدارية والتنفيذية، إلى صياغة رؤية استراتيجية متطورة تقوم على الأفكار المبتكرة والمتفردة، وتدفع المسيرة التنموية للدولة إلى آفاق رحبة، وتدعم جهودها في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تلبي تطلعات شعب الإمارات.

تقليد إماراتي

تشكل الخلوة الوزارية تقليداً حكومياً إماراتياً، يهدف إلى رصد نبض الاحتياجات المجتمعية أولاً بأول، والارتقاء بالأداء الحكومي وتحديثه. وخلال الأعوام الماضية، عقدت الحكومة الإماراتية عدداً من الخلوات الوزارية بهدف مواكبة المستجدات، وتحسين آليات وأدوات العمل الحكومي وتطويرها.

وكانت أول خلوة وزارية قد عُقدت في عام 2006، تلتها الخلوة الوزارية في باب الشمس في عام 2007، والخلوة الوزارية في استراحة «ضدنا» في إمارة الفجيرة في عام 2007، والخلوة الوزارية في جبل الظنة بأبوظبي في عام 2007، والخلوة الوزارية في قصر السراب في المنطقة الغربية في عام 2010، والخلوة الوزارية في جزيرة صير بني ياس في عام 2013، والخلوة الوزارية التي عقدت تحت شعار «ما بعد النفط» في منتجع باب الشمس بدبي في عام 2016.