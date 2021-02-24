سيف بن زايد يقوم بجولة على متن سفينة «السعديات»

أبوظبي (الاتحاد)

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس، معرض الدفاع البحري «نافدكس 2021» المقام حالياً على الرصيف البحري المقابل للمنصة الرئيسة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، ضمن فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021».

سيف بن زايد خلال جولته التفقدية بحضور سعيد بن حمدان

وقام سموه بجولة، يرافقه اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، شملت أجنحة عدد من الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في معرض الدفاع البحري في دورته السادسة، وتبادل سموه الأحاديث مع العارضين حول آخر التقنيات والقطع الحديثة المشاركة في المعرض.

كما قام سموه بجولة على متن سفينة «السعديات» الإماراتية متعددة المهام، التي انضمت للخدمة في أسطول القوات البحرية، حيث اطلع سموه على مرافقها المتطورة من غرف عمليات وقيادة وتجهيزات، واستمع من ضباط القوات البحرية عن مهام السفينة من تأمين ونقل وإمداد وإخلاء طبي والتقنيات العالية، والنظم الحديثة التي تستخدم فيها.

سيف بن زايد خلال جولته التفقدية بحضور سعيد بن حمدان

واطلع سموه في «نافدكس» على أهم التقنيات الحديثة في الصناعات البحرية المتطورة والحلول والمستجدات في مجال صناعة الدفاع البحري، وعلى القطع البحرية التي تمثل نخبة الصناعات العالمية في المجالات البحرية، إضافة إلى أحدث التقنيات في أنظمة أمن السواحل وحلول الاتصالات البحرية والمعدات والأجهزة الخاصة في مجالات الدفاع البحري.