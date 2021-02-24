«تنمية القطاعات الاستراتيجية» و«إلكترو أوبتك سيستمز» يتعاونان مع «اي بي آي للصناعات الدقيقة»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، وشركة إلكترو أوبتك سيستمز من جهة في إطار المشروع المشترك بينهما، وشركة إي بي آي للصناعات الدقيقة من جهة أخرى أمس، اتفاقية تعاون مشترك، بشأن تصنيع وتوريد أجزاء من نظام السلاح الخفيف الذي سيتولى المشروع إنتاجه وتطويره.

وقد أنشئ المشروع المشترك بين صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية وشركة إلكترو أوبتك سيستمز لتصميم وتطوير نظام لسلاح خفيف متعدد المنصات من عيار 14.5 X 114 ملم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد الله ناصر الجعبري، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية: «يلتزم الصندوق عبر شراكاته واستثماراته بمهامه التنموية لدعم تمكين القدرات الصناعية للقطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات، ويسعدنا الحصول على دعم شريكنا المتميزة شركة إلكترو أوبتك سيستمز لتنفيذ ذلك الهدف، وستشارك شركة اي بي آي للصناعات الدقيقة، الرائدة في تصنيع قطع وأجزاء للصناعات المتقدمة في المنطقة، في إنتاج الأجزاء المهمة لهذا المنتج المتطور».