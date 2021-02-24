البواردي يلتقي عدداً من ضيوف «آيدكس»

أبوظبي (وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، على هامش فعاليات معرض الدفاع الدولي آيدكس2021 أمس، عدداً من ضيوف المعرض، بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة، والوفود المرافقة للضيوف.

ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بكل من، معالي نيبويشا ستيفانوفيتش وزير الدفاع الصربي، ومعالي شارلامبوسبيتريدس وزير الدفاع القبرصي، وألكسندر ميرونيوك نائب وزير الدفاع الأوكراني. وأشاد معاليه بمستوى العلاقات القائمة بين الإمارات وبلدانهم، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الدفاعية والعسكرية.

كما تم مناقشة فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»، ودور المعرض في تعزيز الصناعة الدفاعية، باعتباره حدثاً عسكرياً عالمياً يستقطب كبريات الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية والأمنية، ويترأسه كبار المسؤولين وصناع القرار العسكريين من دول المنطقة. من جانبهم أشاد الضيوف خلال اللقاء بمستوى تنظيم معرض آيدكس، وما يحظى به من حضور واهتمام رغم تحديات جائحة «كورونا».