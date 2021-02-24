وكيل وزارة الدفاع يبحث التعاون مع ضيوف «آيدكس»

أبوظبي (وام)

استقبل مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، على هامش معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» أمس، كلاً من، الفريق أول طيار إنزو فيتشاريللي رئيس أركان الدفاع الإيطالي، واللواء روسلان شبيكبايف نائب وزير الدفاع الكازاخستاني، واللواء جوي مارتن كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط، واللواء لعرابة محمود قائد القوات الجوية الجزائرية، والسيد ديمنتري بانتوس رئيس لجنة الدولة للشؤون العسكرية الصناعية في بيلاروسيا، والوفود المرافقة للضيوف.

ورحب وكيل وزارة الدفاع بالضيوف وبحث معهم علاقات الصداقة ومجالات التعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهم في كافة الجوانب، وخاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، والسعي إلى تنميتها لآفاق أوسع وأرحب.

كما تم تبادل الأحاديث عن أهمية إقامة معرض الدفاع الدولي كمنصة دفاعية عسكرية عالمية متخصصة للوقوف على أهم ما تنتجه دول العالم من معدات وأنظمة دفاعية وعسكرية والتطور الذي يشهده هذا القطاع الهام، ودوره في دفع عجلة الاقتصاد الدولي والإقليمي، حضر اللقاءات عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع.