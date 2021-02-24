الشرفاء: «آيدكس» يعزز مكانة أبوظبي العالمية

أبوظبي (وام)

أكد معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن معرض الدفاع الدولي آيدكس يعكس رؤية القيادة الرشيدة الحكيمة نحو تعزيز مكانة أبوظبي على خارطة الصناعات الدفاعية العالمية، وخلق المزيد من الفرص والعوائد الاقتصادية في إطار تنفيذ خطط الإمارة الطموحة نحو المزيد من التنوع الاقتصادي، وتعزيز تنافسيتها في كل القطاعات.

وقال معاليه «يجسد آيدكس قدرة إمارة أبوظبي على استضافة واحد من أكبر المعارض الدفاعية العسكرية في العالم، خاصة خلال المتغيرات الراهنة، وآثار وتداعيات جائحة كوفيد- 19 على مختلف دول العالم».

وأوضح أن «آيدكس» منذ انطلاقته بات يمثل رافداً جديداً للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، كونه يساهم في خلق فرص جديدة للصناعات الدفاعية الوطنية وإطلاق منصة رائدة للصناعات الدفاعية العالمية، ما يعزز مكانة أبوظبي في مجال تجارة المعدات الدفاعية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف رئيس اقتصادية أبوظبي «نعمل على تقديم كل سبل الدعم لمعرض آيدكس من خلال الجهود المشتركة مع مجلس توازن الاقتصادي بهدف تعزيز القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، بما يسهم في توفير كافة السبل والممكنات التي تكفل بناء قاعدة صناعية متقدمة تخدم القطاع الدفاعي ومختلف القطاعات الحيوية في الإمارة».