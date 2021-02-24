قائد القوات الجوية يلتقي عدداً من كبار القادة وضيوف «آيدكس»

أبوظبي (وام)

استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي بمكتبه في معرض «آيدكس 2021» - كلاً على حدة - ألكسندر ميرونيوك نائب وزير الدفاع الأوكراني، والمشير الجوي سامبسون كبير مستشاري الدفاع البريطاني في الشرق الأوسط، والفريق أول إينزو فيتشاريلي رئيس أركان الدفاع الإيطالي، والفريق أول نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والفريق ماسهيتو جوتو المدير العام للأنظمة الجوية بوكالة الاستحواذ والتكنولوجيا اللوجستيات «atla» لدى اليابان والفريق دوميكريتوس زيرفاكس رئيس أركان الحرس الوطني القبرصي.

تم خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون الثنائي، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بين دولة الإمارات وهذه الدول الصديقة، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.