«البادي» تعرض أثقل ناقلة دبابات في العالم

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك ‬مجموعة ‬البادي ‬في ‬فعاليات ‬معرض ‬أبوظبي ‬الدولي ‬للدفاع «‬آيدكس ‬2021‭‬»، ‬بجناح ‬وطني ‬بارز ‬يضم ‬مجموعة ‬متنوعة ‬من ‬الصناعات ‬الدفاعية ‬المتطورة ‬التي ‬تشرف ‬عليها ‬بالتعاون ‬مع ‬عدد ‬من ‬شركائها ‬العالميين.

وأعرب خالد محمد البادي، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الدولي المهم الذي يقام في هذه الظروف الاستثنائية، موضحاً أن المشاركة تعزز من المشاركات الوطنية في المجال الدفاعي والأمني وقدرة الشركات الإماراتية على منافسة الشركات العالمية.

وقال البادي:«يعتبر المعرض منصة مهمة للشركات الإماراتية التي تحرص على استعراض منتجاتها الوطنية في ظل وجود مشاركات عالمية كبيرة، الأمر الذي يتيح لنا المنافسة بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة للصناعات الدفاعية الوطنية».

وتابع بالقول:«كشفنا خلال المعرض عن أثقل ناقلة دبابات في العالم.‏‭ ‬وناقلة ‬جنود‬8x8‭ ‬ مدرعة ‬برمائية، ‬وآلية ‬حديثة‬4x4‭ ‬ مصنعة ‬خصيصاً ‬لتلائم ‬أجواء ‬الخليج، ‬مزودة ‬بمنظومة ‬دفاعية ‬متطورة ‬جداً، ‬إلى ‬جانب ‬الطائرات ‬من دون ‬طيار ‬تحمل ‬صواريخ ‬ذكية، ‬مناظير ‬ليلية ‬ونهارية ‬لمسافات ‬بعيدة، وسائل ‬اتصال ‬مشفر ‬ودقيق ‬جداً، أجهزة ‬التفتيش ‬والحماية ‬الأمنية».