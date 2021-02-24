«هالكن» تكشف عن أول صاروخ دفاع جوي إماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «هالكن»، الشركة الإقليمية الرائدة في إنتاج وتوريد الصواريخ الموجّهة بدقّة، أمس عن«سكاى نايت»- أول منظومة صاروخية مضادة للصواريخ وقذائف المدفعية وقذائف الهاون تُصمّم، وتُصنّع في الإمارات، وذلك خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) 2021.

وطورت مجموعة إيدج، الشركة الأم لـ«هالكن»، منظومة دفاع جوي قصيرة المدى، مثلما فعلت الشركة الألمانية «ريمنتهال أي جي»، التي كانت تسعى للحصول على منظومة صاروخية لتؤلف جزءاً من منظومة دفاعها الجوي «سكاى نيكس». وقررت الشركتان تقديم حلّ مشترك، بحيث تقوم «هالكن» بتوفير منظومة الصواريخ «سكاي نايت»- لمنظومة الدفاع الجوي «اورليكن سكاي نيكس» المتميزة التي تضع معايير جديدة بفضل هندستها الفريدة المفتوحة.

تم تصميم «سكاي نايت» في «هالكن» بحيث تتصدى لكافة المخاطر الحديثة، وتوفر إشارات إنذار مبكر وإمكانات اعتراض دقيق من السطح إلى الجو، وتستهدف الطائرات ذات الأجنحة الدوارة، وصواريخ المركبات الجوية دون طيار وقذائف المدفعية وقذائف الهاون، وغيرها من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، ضمن نطاق يصل إلى 10 كلم.