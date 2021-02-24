بن هلال تستعرض درون «إنساني»

منى الحمودي (أبوظبي)

استعرضت شركة بن هلال للمشاريع طائرة من دون طيار «درون»، مخصصة لبعض المهمات الإنسانية، وتسهيل جوانب العمل الإنساني في أوقات الاضطرابات والكوارث الطبيعية.

وأوضح حميد بن سعيد الظاهري، نائب الرئيس في شركة بن هلال للمشاريع، أن «الدرون» تم تخصيصها للاستخدام في حالات الكوارث وللاستخدام في بعض دول أفريقيا للحالات الإنسانية لنقل عينات الدم من بعض الجزر إلى المختبرات بوقت مناسب حتى لا تتعرض للتلف، نظراً لصعوبة الوصول إليها بسبب مواقعها الذي تكون في منطقة أنهار أو بحيرات، معبراً عن فخر الشركة بوجود هذا المنتج الذي يقوم بهذه المهمة الإنسانية.

وأشار إلى أن مشاركة بن هلال للمشاريع هي للمرة العاشرة ضمن دورات المعرض، وتعد المشاركة في هذه السنة هي الأكبر من خلال عرض 15 منتجاً جديداً للعرض لأول مرة، بالإضافة للشراكات الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال المعرض مع مصنعين من داخل الدولة لإقامة قاعدة صناعية تخدم العميل المحلي والإقليمي.

وأضاف: إن إقامة المعرض في هذا الوقت في زمن جائحة «كوفيد - 19»، وبالرغم من الصعوبات الكثيرة، يعتبر إنجازاً كبيراً يحسب للقائمين على هذا المعرض، وللقيادة الرشيدة التي قررت المضي قُدماً بإقامته على الرغم من الصعوبات، لافتاً إلى أن المعرض يعتبر من أكبر الفرص لعقد الشراكات والمنتجات، وأن الشركة بدأت العمل فعلياً في تنفيذ الشراكات التي تمت خلال «آيدكس» الماضي 2019، حيث تم عقد شراكات بصيانة المعدات العسكرية في 9 دول، 3 منها عربية.

وأشار إلى أن الشركة تعرض من خلال مشاركتها أحدث جهاز مكافحة الطائرات من دون طيار، التي تقوم بالتعامل مع الطائرات المسيّرة عن طريق الليزر وتعطيل إشارة الأقمار الاصطناعية.

ولفت إلى عرض المنتجات الأخرى التي تقدم الصيانة والدعم للقوات المسلحة، خاصة في مجال الآليات العسكرية، بالإضافة لنظام إدارة المطارات، والذي يمكنه إدارة عدة مطارات بالوقت نفسه، حيث يحتوي على مركز مراقبة واحد يتعامل مع 4 مطارات من دون وجود قوة بشرية من ضباط مراقبة جوية، بحيث يمكنه مراقبة المطارات والتحكم فيها وفي حركة الطيران القادمة والمغادرة من خلال برج واحد، في حدود 200 كيلو متر، ما يساعد في تقليل القوة البشرية في المطارات قليلة الاستخدام.