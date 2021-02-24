«ستريت» تكشف عن أول مجنزرة كهربائية مصنّعة محلياً

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «مجموعة ستريت» الإماراتية، الرائدة في مجال تصنيع المركبات المدرعة أربع مركبات جديدة مصنعة محلياً. حيث تم حفل إزاحة الستار، بحضور غيرمان جوتوروف رئيس مجلس إدارة «مجموعة ستريت» والممثل العالمي ستيفن سيغال، سفير العلامة التجارية.

وكشف سيغال النقاب عن «ستورم» مجنزرة كهربائية بالكامل متعددة الأغراض، و«ظبي» مركبة مدرعة مضادة للكمائن والألغام من أحدث الطرازات، و«نسر» ناقلة جنود مدرعة ومركبة دعم أرضي، و«كوندور» مدرعة مضادة للكمائن والألغام فعالة من حيث التكلفة.

واستعرض غيرمان جوتوروف رئيس مجلس إدارة مجموعة «ستريت» الإنجازات الاستثنائية للشركة وجهودها على مدار الثلاثين عاماً الماضية لدعم الحكومات في حالات الأزمات وإنقاذ الأرواح وأضاف: «المركبة المدرعة الجديدة (ستورم) هي أول مجنزرة كهربائية بالكامل تم تصنيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي خطوة كبيرة للشركة ونحن فخورون بتحقيق هذا الإنجاز، الميزة الرئيسية الأخرى لـ(ستورم) هي، أنها كهربائية بالكامل، ولكنها تأتي أيضاً مع مولدات إضافية.