تعاون بين «توازن» و«الياه سات»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» وشركة «الياه سات»، مشغل الأقمار الصناعية الرائد عالمياً ومقره دولة الإمارات، مذكرة تفاهم لتأسيس شركة جديدة لتطوير وتصنيع حلول اتصالات فضائية متقدمة داخل الدولة، مع التركيز على حماية حقوق الملكية الفكرية محلياً لزيادة الأمن القومي وتطوير التكنولوجيا المتقدمة.

وقع مذكرة التفاهم عيسى الشامسي، نائب المدير العام لوحدة «الياه سات للخدمات الحكومية»، ومطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي.

حضر التوقيع، طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي ومصَّبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة «الياه سات» ومسعود م. شريف محمود، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«الياه سات».