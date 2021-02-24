«الشارقة للتعليم الخاص» تطلق «تحدي الخمسين»

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص مسابقة «تحدي الخمسين» الموجهة لطلبة المدارس الخاصة في الإمارة من الصف الأول وحتى الثاني عشر، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز روح الإبداع والابتكار لدى الطلبة، وتفعيلاً لأهداف فعاليات «الإمارات تبتكر»، الحدث الوطني البارز الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في المجتمع المدرسي.

وأكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أهمية المسابقة، نظراً لما تطرحه من أفكار فعالة، تعنى بتطوير حلول مبتكرة للنفايات البلاستيكية، والحوادث المرورية، إلى جانب الانبعاثات الكربونية، وصولاً بها إلى مستوى «صفر»، مشيرة إلى أن أهداف المسابقة تتمثل في تعزيز ثقافة البحث والتقصي، والابتكار في نفوس الطلبة ودعمهم، وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد معرفي، وخلق مجتمعات مستدامة، وإدخال التكنولوجيا في الحياة العملية للاستفادة منها، داعية إياهم إلى التفاعل والمشاركة في المسابقة لتحقيق أهدافها.

وحددت الهيئة يوم الـ 28 من الشهر الجاري سقفاً زميناً لاستلام المشاركات، شريطة أن يقدم المشاركون أعمالهم من خلال فيديو قصير لا تتجاوز مدته 3 دقائق، موقعة باسم الطالب والمدرسة، إضافة إلى نشر الفيديو على حسابات المشاركين على انستغرام، والإشارة لحساب هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وأوضح علي الحوسني، مدير الهيئة أن المسابقة تأتي في إطار جهود الهيئة وأهدافها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز لدى الطلبة، من خلال تحفيز مخيلاتهم، واستفزاز طاقاتهم، لإبراز مواهبهم، وتطويرها، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية وتوجهات الدولة.

وأضاف: إن أهداف واستراتيجيات هيئة الشارقة للتعليم الخاص، لا تستند إلى تقديم المناهج بالطرق التقليدية، بل تسعى إلى تطوير أساليب التعليم، من خلال إشراك الطلبة في المسابقات، والأنشطة التفاعلية، التي تسهم في الكشف عن مواهبهم وتطويرها، وتحويلها إلى مشاريع عملية قادرة على تشكيل إضافة من خلال تفردها ونوعيتها».

هذا وأكدت الهيئة قبول الأعمال الفردية، أو الجماعية، شريطة أن لا تتجاوز عدد أعضاء فريق العمل في المشروع الواحد عن 3 أشخاص، بحد أقصى ثلاثة طلبة، فيما سيجري اختيار 30 مشروعاً، واختيار أفضل 9 مشاريع مشاركة.