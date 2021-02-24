«طب الشارقة» تفوز بمنحة «حمدان بن راشد»

الشارقة (وام)

حصلت مجموعة بحثية من كلية الطب بجامعة الشارقة على منحة من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عن مشروع بحثي بعنوان «استكشاف أهمية اختبار علم الوراثة الدوائية لدى مرضى الربو».

وتأتي أهمية البحث نظراً انتشار مرض الربو في الوقت الحالي، وخاصة الأطفال، حيث يصيب هذا المرض جميع الفئات العمرية، ويؤدي إلى قصور في عمل الجهاز التنفسي.

ويهدف مشروع البحث إلى تحديد مجموعة من المتغيرات الجينية التي تؤثر على استقلاب الأدوية ونقلها إلى الخلايا، ما يحقق أقصى درجات الطب الشخصي الدقيق.

ومن المنتظر أن يؤدي البحث إلى نتائج مهمة تساعد الأطباء على اختيار العلاجات المناسبة بجرعات فعالة لكل مريض بالربو، ما يقلل من الآثار الجانبية، وتحقيق الإفادة القصوى من العلاج.

وتضم المجموعة البحثية الفائزة بالمنحة عدداً من العلماء والباحثين من كلية الطب في جامعة الشارقة، وهم الدكتورة مها محمد صابر - باحث رئيس - والدكتور قتيبة حميد، والدكتور محمد الحجاج، والدكتورة إيمان أبو غربية، والدكتور رفعت حمودي، كما تتضمن المجموعة البحثية الدكتورة ثنموزي فينكاتشالام من معهد البحوث للطب والعلوم الصحية في جامعة الشارقة، والدكتور بسام محبوب رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى راشد بدبي.