الابتكار ثروة مستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل «أسبوع الإمارات تبتكر 2021» فعالياته وأنشطته المتنوعة على مستوى الدولة، بمشاركة واسعة من جهات حكومية محلية واتحادية، وتحظى مختلف الأنشطة باهتمام كبير لتزامنها مع الاستعدادات للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الإمارات التي اعتبرت الابتكار، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، ثروة مستدامة وأساساً لتطور الشعوب وتقدم الدول إلى المستقبل.

وتسعى مختلف الجهات إلى استقطاب الجمهور من مختلف الأعمار لتطوير خدماتها عبر تبادل الأفكار، وذلك بهدف تحقيق رؤية وسياسات الدولة الهادفة إلى تحويل مفهوم الابتكار إلى عمل وثقافة مؤسسية فعّالة ودائمة. وتحتفي غالبية المؤسسات، وخاصة التعليمية منها، بالمبدعين والمبتكرين، تقديراً لإنجازاتهم واختراعاتهم العلمية والبحثية، التي تسهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال والإبداع، محلياً وعالمياً، ومع كل تلك الجهود أصبح الابتكار يمثل أحد الركائز الحيوية في الإمارات، حيث نجحت الدولة، خلال فترة وجيزة في ترسيخ ثقافة الابتكار في المجتمع، وجعلها أسلوب حياة في الأداء اليومي في مختلف القطاعات والمؤسسات.