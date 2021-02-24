«خليفة التربوية»: الإمارات نموذج ملهم

أبوظبي ( الاتحاد)

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، أن الابتكار يمثل أحد الركائز الحيوية لأجندة دولة الإمارات العربية المتحدة ومئوية 2071، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت خلال فترة وجيزة في ترسيخ ثقافة الابتكار في المجتمع وجعلها منهج حياة في الأداء اليومي في مختلف المجالات.

جاء ذلك، خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الجائزة عن بُعد، بعنوان «الإمارات نموذج ملهم للابتكار» بحضور أمل العفيفي الأمين العام للجائزة، وأدارها حميد عبدالله إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، وتحدث فيها كل من: عبير تهلك مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، الدكتور خليفة السويدي أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الإمارات، الدكتورة خولة عبد الله الكعبي الرئيس التنفيذي للابتكار بجامعة الإمارات، عبدالله عبدالكريم مدير التغطية الإعلامية بوكالة أنباء الإمارات، ووفاء آل علي رئيس قسم المجالس الشبابية بالمؤسسة الاتحادية للشباب، ونفلة الخاطري فائزة بجائزة خليفة التربوية.

وفي بداية الجلسة، أكدت أمل العفيفي حرص جائزة خليفة التربوية على تعزيز ثقافة الابتكار في الميدان التعليمي والأكاديمي وترجمة رسالتها في هذا الصدد من خلال المجالات المطروحة في دوراتها المختلفة، والتي يعتبر الابتكار أحد العناصر الرئيسة في تقييم أعمال المرشحين، وحصولهم على الجائزة، محلياً وعربياً.

بدوره، أكد حميد عبدالله إبراهيم على أهمية الابتكار في منظومة التعليم محلياً وعربياً ودولياً، مشيراً إلى أن المدرسة تمثل أحد الحواضن الرئيسة للابتكار، وتضع الطفل على أولى مراحل الإبداع المنشود في حياته العلمية والعملية.

وأشارت عبير تهلك إلى أن حكومة دولة الإمارات تتبنى ترسيخ الابتكار ثقافة عمل وممارسة يومية في كافة المجالات، وتركز في توجهاتها على تعزيز الشراكات الحكومية الخاصة لتعميم الابتكار في تصميم الحلول للتحديات.

وتطرق الدكتور خليفة السويدي إلى موضوعين أساسيين هما: ماجستير التربية الابتكارية، أحدث البرامج الداعمة للابتكار، والتي تطرحها كلية التربية في جامعة الإمارات، وكذلك المنصة الافتراضية العالمية للابتكار، ومن المخطط أن يتم تدشينها مع إكسبو دبي في أكتوبر 2021.

وأشارت الدكتورة خولة الكعبي إلى أن جامعة الإمارات قد أطلقت حزمة متنوعة من الفعاليات والمؤتمرات والورش التدريبية، لنشر المعرفة وتبادل الخبرات، ولخلق أجواء محفزة للابتكار والتميز. ومن جانبه، أكد عبدالله عبدالكريم على أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام الإماراتي في نشر ثقافة الابتكار. وقالت وفاء آل علي: إن بناء قدرات الشباب المعرفية والابتكارية أصبحت اليوم ركيزة رئيسية في الاستراتيجية الوطنية للشباب في الدولة، وقدمت نفلة الخاطري عرضاً سريعاً لتجربتها في الفوز بجائزة خليفة التربوية عن مجال الابتكار التربوي.