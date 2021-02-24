«الداخلية» تفتتح مختبر الابتكار التصنيعي الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح اللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، مختبر وزارة الداخلية للابتكار التصنيعي، وذلك بالتزامن مع فعاليات «الإمارات تبتكر 2021».

واستمع الحضور لموجز قدمه مسؤولو مختبر وزارة الداخلية للابتكار، حول ما يشتمل عليه المختبر من تقنيات وتسهيلات وأدوات وغرف إبداع، كما اطلعوا على عدد من الابتكارات المقترحة والمطبقة التي تعزز مسيرة التطوير في العمل الشرطي، من بينها عرض لثلاثة من طلبة كلية الشرطة الدفعة 34 الذين قدموا ابتكارهم الذي يعزز السلامة والحماية المدنية من الغازات السامة والضارة.

وقال اللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، إننا نحرص على أسبوع الابتكار كمناسبة تعزز نهج العمل التطويري المستمر، وفق رؤية حكومة دولة الإمارات في تبنّي الإبداع والابتكار كأسلوب عمل وثقافة مجتمعية، بخطى ثابتة، من أجل تحقيق الرؤية في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

حضر الافتتاح اللواء سالم علي مبارك الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعميد الدكتور فيصل الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، والعميد علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية الاتحادية والعميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة بالوزارة، والعميد الدكتور عبدالله راشد الشامسي مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالوزارة، وعدد من مديري الدوائر، ومن ضباط وزارة الداخلية.