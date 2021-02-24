سيف القبيسي: الابتكار .. بوابة المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن الابتكار أصبح ضرورة قصوى، وغاية بحد ذاته لتعزيز القدرات، ومواكبة استحقاقات التقدم الحضاري المتسارع الذي يشهده العالم، والبوابة الحقيقية للعبور نحو المستقبل، وإثبات الوجود بكل جدارة على خارطة القوى الأكثر تأثيراً وبناءً في الحضارة الإنسانية.

جاء هذا بمناسبة مشاركة بلدية مدينة أبوظبي بأسبوع الابتكار (الإمارات تبتكر) للعام الجاري 2021 - عن بعد -، حيث تنظم البلدية العديد من ورش العمل والمحاضرات والفعاليات الافتراضية.

وأضاف: «الابتكار لم يعد تَرَفاً كما كان سابقاً أو وسيلة لاستحداث الجديد فحسب، بل أصبح حتمية واقعية وعلمية استراتيجية تفرضها الأحداث والمتغيرات العالمية والتحديات الكبيرة التي تواجه البشرية، ولهذا فإن الابتكار تحول إلى طاقة وقدرة هائلة على تجاوز هذه التحديات لكل من يريد أن يرتقي ويتقدم، ويتجاوز العمل العادي إلى العمل الإبداعي، وهو الطريق التي لا بد منها للبقاء والاستمرار في تعزيز الحضارة الإنسانية، كما أن الابتكار من شأنه أن يمنحنا القدرة على اختراع البدائل، والحلول المميزة، والتي بالتالي تمنحنا التميز والاختلاف، وتؤهلنا للوقوف في الصفوف الأمامية، ومن هذا المنطلق لا بد من التعاطي مع قيمة الابتكار على أنها مكون أساسي من مكونات منهجية تفكيرنا وتخطيطنا ورؤيتنا للمستقبل، وبهذا نحقق الهدف بأن نكون أصحاب هوية مميزة، وقيمة عليا تحقق تطلعات المجتمع، وتساهم بشكل إبداعي في دعم التنمية المستدامة على كافة الصعد». وأكد أن الابتكار واجب على كل موظف وصاحب قرار في البلدية ومسؤول مهما كانت مهامه أو واجباته، لأننا نطمح في بلدية مدينة أبوظبي أن نكون من ضمن أكثر المؤسسات انتهاجاً للابتكار كممارسة ناجحة وبرامج عمل استشرافي، وصولاً إلى التميز المستهدف، ولهذا فإن البلدية تسير في برنامج منهجي ومدروس لتعظيم دور الابتكار في التفكير والتخطيط والتنفيذ.