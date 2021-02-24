«أبوظبي للدفاع المدني» تطلق جائزة أفضل مقطع توعية

أبوظبي (الاتحاد)

تتبنى هيئة أبوظبي للدفاع المدني حزمة من المبادرات الابتكارية، تهدف إلى إشراك كافة فئات المجتمع في أنشطتها وبرامجها لترسيخ مفاهيم السلامة العامة، تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي في إيجاد بيئة مجتمعية آمنة ومستدامة تنعم بالسلامة والاستقرار. وتزامناً مع أسبوع الإمارات، تبتكر أطلقت الهيئة جائزة هيئة أبوظبي للدفاع المدني لأفضل مقطع توعية في مجال الوقاية والسلامة من الحريق، وهي مبادرة ابتكارية تهدف إلى تشجيع طلبة المدارس والجامعات والمعاهد والكليات في إمارة أبوظبي على إنتاج محتوى إبداعي، يساهم في إثراء الثقافة التوعوية في مجال الوقاية والسلامة من الحريق، وتعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل مع مختلف أنواع مخاطر الحريق، ونشر ثقافة الوعي الوقائي، وأوضح المقدم الدكتور إبراهيم محمد المرزوقي، نائب مدير الاستراتيجية في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بأنه تم إطلاق الجائزة أمس، وآخر موعد لتسلم المشاركات سيكون بتاريخ 10 مايو 2021.

وذكر أن الهيئة ستقدم جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى التي ستعلن عن نتائجها في 6 يونيو المقبل.