الهوية والجنسية تدعو للمشاركة في «الإمارات تبتكر»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كافة أفراد المجتمع ضمن أسبوع الإمارات تبتكر 2021 للمشاركة في الحدث ليكونوا جزءاً من الحدث وللمساهمة معها في تطوير خدماتها عبر منصة الأفكار الإبداعية عبر زيارة الرابط: http:/‏‏‏/‏‏‏afkar.ica.gov.ae.

وأكدت الهيئة أن سياسات دولة الإمارات تهدف إلى تحويل مفهوم الابتكار إلى عمل وثقافة مؤسسية فعّالة ودائمة في حكومة دولة الإمارات.

وحضر العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة، الملتقى الافتراضي «ابتكارات العقول المبدعة، الذي نظمته الهيئة ضمن فعاليات أسبوع «الإمارات تبتكر2021» أمس، وشارك في الملتقى عدد من الملهمين والمبتكرين وأصحاب قصص النجاح لعرض تجاربهم وابتكاراتهم من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومؤسسة الإمارات للتعليم، ومن المملكة العربية السعودية.