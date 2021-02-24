«العدل» تدشن منصة ابتكار 2071

أبوظبي (وام)

‏شاركت وزارة العدل في فعاليات «أسبوع الإمارات تبتكر 2021» التي تنفذ هذا العام، بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة.

وأكد القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، حرص الوزارة على ترسيخ منهجية وممارسات الابتكار لاستكشاف آفاق مستقبلية واعدة تعزز الريادة والتميز في العمل القانوني والقضائي.

ودشن الدكتور عبدالله سليمان الحمادي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل الرئيس التنفيذي للابتكار منصة ابتكار 2071 ضمن ورشة الإطلاق الافتراضية التي حضرها عدد من موظفي الوزارة، والتي استهلها بتقديم الشكر والتقدير إلى قيادة الوزارة، واهتمامهم بدعم الابتكار في الوزارة وتطوير القدرات المؤسسية، بما يحقق المكانة المتميزة للوزارة.

ونظمت وزارة العدل حفلاً افتراضياً لتكريم 23 موظفاً وموظفة اجتازوا بنجاح متطلبات الحصول على شهادة خبير ابتكار من معهد الابتكار العالمي GIMI.