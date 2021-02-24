شرطة دبي تنظم ملتقى «ما بعد الخمسين»

دبي (الاتحاد)

ضمن مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، نظم مجلس الابتكار في شرطة دبي، ملتقى «ما بعد الخمسين»، الذي ناقش أهمية الابتكار في الجهات الحكومية والاستثمار الأمثل في التطورات التكنولوجيا الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها في سبيل تقديم أفضل الخدمات إلى أفراد المجتمع بسهولة ويسر، بما ينعكس على تحقيق السعادة لهم. وناقش المشاركون في المُلتقى الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي عن بُعد، عبر نظام الاتصال المرئي، أثر التحولات السريعة في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على سرعة تقديم الخدمات إلى أفراد الجمهور مستقبلاً، وخاصة مع اقتراب تطبيق منظومة الجيل الخامس من الإنترنت السريع، وأنظمة البلوك شين، وغيرها من الابتكارات.

