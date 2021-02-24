«صحة دبي» تستعرض مبادرات في مواجهة كوفيد-19

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي أن الهيئة جزء أساسي من النظام الصحي للدولة، وأن هذا يستلزم مساهمة «صحة دبي» في تعزيز توجهات الإمارات نحو الريادة والتميز في هذا القطاع الحيوي المهم.

جاء ذلك خلال افتتاح الكتبي، أعمال الملتقى الافتراضي الذي نظمته الهيئة أمس بمناسبة شهر الإمارات للابتكار 2021.

حضر الملتقى الدكتور علوي الشيخ علي نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي، والدكتور محمد الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع في الهيئة، ومجموعة من المسؤولين والمختصين. ومع بداية الجلسات استعرضت الهيئة مبادرة (طبيب لكل مواطن).

وقدمت الدكتورة علياء رفيع استشاري طب الأسرة ومدير إدارة البرامج التخصصية في قطاع الرعاية الصحية الأولية بالهيئة، تفصيلاً عن المبادرة وما تم إنجازه خلال العام الماضي، حيث أوضحت أن عدد المستفيدين من المبادرة في العام الماضي 2020 وصل لأكثر من 88 ألف متعامل، وأن المبادرة وفرت أكثر من 82 ألف استشارة عن بُعد في الفترة ما بين يناير 2020 ويناير 2021، كما قدمت خدمات طبية لأكثر من 7 آلاف متعامل مصاب بفيروس كورونا، إلى جانب 13 ألف استشارة تخص المخالطين والحالات المشتبه بها.

78 بحثاًً علمياًً

وفي ورقتها المقدمة للملتقى والخاصة بالبحوث العلمية والدراسات، ذكرت الدكتورة حمده خانصاحب رئيس قسم البحوث الطبية في إدارة التعليم الطبي والأبحاث بالهيئة، أنه تم إنجاز 78 بحثاً علمياً، تم اعتمادها من قبل لجنة أخلاقيات البحث العلمي في العام الماضي.