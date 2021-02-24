وفد برلماني فرنسي يزور «الوطني الاتحادي»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل ناصر اليماحي، مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وفداً برلمانياً مشتركاً من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة فرانسواز دوماس رئيسة لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في الجمعية الوطنية.

حضر اللقاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من: أحمـد عبدالله الشحي والدكتورة حواء الضحاك المنصوري وسارة محمد فلكناز وعبيد خلفان الغول السلامي، وميرة سلطان السويدي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه علاقات التعاون والشراكة بين البرلمانين الصديقين، والتأكيد على أهمية تفعيل دور المؤسسات البرلمانية، وتنسيق المواقف وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات وفي مقدمتها مواجهة التطرف والإرهاب.

وأكد الجانبان أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا تشهد تطوراً ملحوظاً في شتى المجالات.

وقال اليماحي: إن العلاقات الثنائية بين البلدين التي تأسست في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتحظى بدعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، متميزة في المجالات كافة، مشيداً بمشاركة فرنسا في معرض آيدكس وفي إكسبو دبي وفي مختلف الفعاليات.

بدورها، أكدت فرانسواز دوماس رئيسة لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في الجمعية الوطنية الفرنسية، أهمية هذه الزيارة التي تهدف إلى المشاركة في معرض آيدكس والاطلاع على المشاريع المشتركة بين الجانبين وزيارة المجلس الوطني الاتحادي، والتي تدل على وجود تقارب في مختلف المجالات.

وأشادت بدور المرأة الإماراتية وخاصة في العمل البرلماني، وبالتطور الذي تشهده الدولة في كافة المجالات، وقالت: «إننا نتشارك ذات القيم، ولدينا ذات الظروف في تعزيز قيم التسامح»، مضيفة: «وأنتم شركاؤنا المثاليون في المنطقة».

وأشاد الوفد بما تملكه دولة الإمارات من رؤية لإقامة شراكات ناجحة مع مختلف دول العالم، في ظل ما تتميز به من بيئة تشريعية متطورة وآمنة ومحفزة للاستثمار في العديد من القطاعات السياحية والاقتصادية والثقافية وغيرها.