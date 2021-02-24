«التغير المناخي» تطلق دليل مكافحة آفات الصحة العامة

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الدليل البلدي الموحد لاشتراطات شركات مكافحة آفات الصحة العامة، في إطار استراتيجيتها لتعزيز الصحة العامة.

ويستهدف الدليل إيجاد مظلة عامة لتنظيم عملية استخدام وتداول المبيدات والوسائل المتعلقة بتنفيذ أعمال مكافحة آفات الصحة العامة وفق منهجية سليمة تستند إلى 5 محاور رئيسة.

وقال المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي: «إن ضمان حماية الصحة العامة وعدم تعرضها لأي تأثيرات سلبية، يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية التي تعمل على تحقيقها وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن مجالات اختصاصها، ويعد مجال مكافحة آفات الصحة العامة واستخدام المبيدات والمواد الكيميائية أحد أكثر الأنشطة تأثيراً على صحة المجتمع (أفراد، ونباتات، وحيوانات) في حال لم يتم التعامل معها وفقاً لاشتراطات واضحة».

وأضاف الشرع «بهدف إيجاد إطار اتحادي عام يوضح ضوابط واشتراطات ومعايير العمل في مجال مكافحة آفات الصحة العامة من حيث الأمور التنظيمية لتأسيس شركات تقدم هذا النوع من الخدمات واختيار واعتماد طاقمها التشغيلي، وطبيعة المبيدات والمواد الكيميائية المسموح باستخدام لأغراض المكافحة، وكيفية استخدام هذه المواد وتخزينها ونقلها والتخلص منها بشكل أمن، عملت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين على إعداد النسخة الأحدث من دليل العمل البلدي لتتناول وتحدد كافة هذه الأمور بالتفصيل ليمثل مظلة استرشادية عامة لكافة الجهات المعنية بهذا المجال من حيث الترخيص والرقابة والمتابعة والتفتيش والمخالفة على مستوى الدولة».