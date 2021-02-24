«بيت الخير» تبدأ حملتها الرمضانية

دبي (الاتحاد)

شرعت «بيت الخير» بتنفيذ حملتها الرمضانية الجديدة «وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ»، التي أطلقتها مؤخراً لدعم وإسعاد حوالي 55 ألف أسرة مسجلة في بيانات الجمعية، منها 3.160 أسرة تتقاضى مساعدات نقدية بشكل شهري، و7.855 أسرة سوف تتلقى السلال الغذائية التي تكفي الشهر الفضيل من خلال مشروع المير الرمضاني. وأكدت موزة المطيوعي، مدير مركز حتا، رئيس اللجنة التحضيرية للحملة، أن اللجنة استكملت كافة الاستعدادات لتنفيذ حملة ناجحة وموفقة بإذن الله، بالتعاون مع الوحدات الإدارية المختلفة في الجمعية، واطمأنت إلى قدرات الجمعية على توزيع كافة المساعدات في موعدها.

وأشارت إلى توفير كل سبل التبرع والمساهمة في الحملة عن بُعد، عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، والرسائل النصية SMS، وأوضحت أن الحملة ستمضي بالتوازي مع حملة إعلامية وإعلانية منسقة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور.

وأوضحت، أن «إفطار صائم»، سيتم تنفيذه من دون خيم أو تجمعات، من خلال الفريق الميداني الذي سيقوم بتوزيع الوجبات على أماكن تجمع العمال وإقامة المستفيدين ضمن شروط الصحة والسلامة، وهو فريق، نجح في دخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بقدراته الإنسانية.

وقالت: «تمكنت الجمعية في حملة العام الماضي من توزيع 2.6 مليون وجبة إفطار، من أصل 3.2 مليون وجبة، وزعتها الجمعية، لدعم العمال المقيمين والمتضررين من جائحة كورونا».