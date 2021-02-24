10 مساكن في عجمان من «النعيمي الخيرية»

عجمان (وام)

وزعت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية «10 مساكن» بلغت تكلفتها 10 ملايين درهم وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بتوزيعها على 10 أسر من المستحقين من إمارة عجمان فيما شملت توجيهات سموه توفير الأجهزة الكهربائية والأثاث بكل مسكن إلى جانب المواد الغذائية لكل مستفيد من المساكن.

وسلمت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية المساكن إلى الأسر في مقر المؤسسة بحضور وفد من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والتي تقع في منطقة القطاع الشرقي بمنطقة «الحليو 1» في إمارة عجمان، حيث يتكون المسكن من طابقين «أرضي وأول» وسور، بالإضافة إلى موقف للسيارات.

ويأتي التوزيع في إطار دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين واهتمامهما الكبير بتحقيق سعادة المواطن ورفاهيته.