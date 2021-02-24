«مصدر» تعلن عن افتتاح مركز للتطعيم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن افتتاح مركز للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19 ضمن مدينة مصدر بأبوظبي.

ويندرج المركز الجديد ضمن شبكة مراكز ومنصات التطعيم التابعة لمبادلة للرعاية الصحية والتي تدعم جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي ضمن برنامج التطعيم الوطني.

وستتوفر الجرعة الأولى من اللقاح بشكل فوري ومجاني في المركز الجديد بمدينة مصدر للمواطنين والمقيمين ممن تبلغ أعمارهم 50 عاماً وما فوق، وللذين يعانون من أمراض مزمنة ولأصحاب الهمم.

كما سيوفر المركز فورياً الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19 لمن أعمارهم دون 50 عاماً.

ويستقبل المركز زواره ممن يستوفون هذه المعايير بدون مواعيد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً، ومن الأحد إلى الخميس.

ويتعين على الزوار إبراز الهوية الإماراتية وتنزيل تطبيق الحصن على هواتفهم قبل أخذ اللقاح.

وأعرب عبد الله بالعلاء، المدير التنفيذي بالإنابة لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر» عن سعادته بافتتاح المركز الجديد ضمن جهود دعم مكافحة الجائحة، مثمناً الجهود الاستثنائية التي تبذلها مبادلة للرعاية الصحية عبر شبكتها الواسعة من مراكز ومنصات التطعيم ضد الفيروس المستجد.