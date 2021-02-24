500 ألف حساب مفعل في درب أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

وصل عدد الحسابات المفعلة في نظام التعرفة المرورية «درب أبوظبي» إلى 500 ألف حساب حتى يوم أمس.

ووافق مركز النقل المتكامل في أبوظبي حتى الآن على 15.786 طلباً للإعفاء من الفئات المستحقة من رسوم التعرفة المرورية، وتشمل تلك الفئات كبار المواطنين، والمواطنين المتقاعدين، والأسر من ذوي الدخل المحدود من المواطنين، وأصحاب الهمم.

وأكد المركز أن التسجيل في نظام درب أبوظبي إلزامي لجميع مالكي المركبات المسجلة في أبوظبي والدولة بشكل عام، بمن فيهم مستحقو الإعفاءات لتفادي الغرامات، مبيناً أن التسجيل إلزامي حتى لو لم يتم شحن المحفظة الإلكترونية برصيد أو دفع رسوم التسجيل، بينما يتطلب من المركبات المسجلة خارج إمارة أبوظبي، التأكد من وجود رصد كاف في حسابهم المفعل في نظام التعرفة المرورية درب أبوظبي قبل العبور من البوابات لتفادي أي غرامات.

وحث مركز النقل المتكامل جميع المتعاملين من أصحاب المركبات المسجلة في الدولة من أفراد ومؤسسات على التسجيل في نظام التعرفة المرورية «درب»، أو تفعيل حساباتهم المسجلة مسبقاً في أقرب وقت ممكن، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لنظام «درب»، وضمان تفعيلها والتحقق من تسجيل المركبات كافة، وتعبئة رصيد المحفظة المالية تجنباً للوقوع في المخالفات، مع الإشارة إلى أن قيمة رسم تسجيل مركبة في نظام «درب» هو 100 درهم للمركبة الواحدة، يؤول منها 50 درهماً إلى المستخدم كرصيد في حسابه.

وتم تفعيل نظام التعرفة المرورية عبر أربع بوابات تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية حركة الطرق، ورفع كفاءة قطاع النقل، وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات، ولتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة، بما يتماشى مع خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي.

وتحتوي البوابات الأربع على شاشات عرض إلكترونية ذات تقنية حديثة، تستعرض أوقات تطبيق التعرفة المرورية والمستجدات الخاصة بـ«درب»، وتم استخدام تصميم بسيط وعصري للبوابات يتماشى مع تطور العصر، ويواكب التقنيات الحديثة ودورها في قطاع النقل. وأوضح المركز أن هناك أربع مخالفات لنظام بوابات التعرفة المرورية وهي: أولاً «مخالفة عدم التسجيل»، حيث يتم احتساب مخالفة للمركبة غير المسجلة في نظام التعرفة المرورية والمارة عبر بوابات التعرفة المرورية، وتترتب عليها غرامة قدرها 100 درهم عن اليوم الأول، و200 درهم عن اليوم الثاني، و400 درهم لليوم الثالث وهكذا، بحد أقصى 25.000 درهم إماراتي، خلال عام ميلادي من تاريخ أول مخالفة.

وبين المركز أنه في حالة مرور مركبة غير مسجلة في النظام تحت بوابات الرسوم، يُمنح المستخدم 10 أيام عمل من وقت اجتياز البوابة لتسجيل المركبة في النظام، وإلا سيقوم النظام بتحرير مخالفة بحقه.

والمخالفة الثانية: «مخالفة عدم كفاية الرصيد»، وتتمثل في عبور بوابة رسوم التعرفة المرورية دون وجود رصيد كافٍ في محفظة المستخدم للمركبات المسجلة خارج إمارة أبوظبي، وفي هذه الحالة يتم إعطاء 5 أيام عمل للقيام بعملية شحن الرصيد، وفي حالة عدم الشحن يتم فرض غرامة قدرها 50 درهماً إماراتياً عن كل يوم.

أما المخالفة الثالثة، فتتمثل في العبث بلوحة ترخيص المركبة بغرض التهرب من دفع رسوم التعرفة المرورية، وغرامتها 10 آلاف درهم إماراتي. والمخالفة الرابعة العبث بأي من أجهزة الدفع الإلكترونية، أو نظام بوابات التعرفة المرورية، وغرامتها 10 آلاف درهم إماراتي.

وأوضح المركز أنه يمكن دفع رسوم غرامات التعرفة المرورية باستخدام الرصيد المتاح في المحفظة المالية، بعد تسجيل الدخول إلى النظام عن طريق الموقع الإلكتروني https:/‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏‏darb.itc.gov.ae

أو باستخدام تطبيق الهاتف المحمول «درب».