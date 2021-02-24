«ديوان المحاسبة» يترأس اجتماعاً أممياً لمكافحة الفساد

أبوظبي (وام)

ترأس معالي الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد.. الاجتماع الثالث للمؤتمر الخاص بمناقشة التحضيرات بشأن مشروع القرار السياسي المعني بمكافحة الفساد، والمزمع عرضه على الاجتماع الخاص للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتناول الاجتماع عدداً من القضايا المتصلة باستعراض ومناقشة وجهات نظر الدول الأطراف بمحتوى مشروع القرار السياسي، ونتائج النقاشات ووجهات النظر المختلفة.

كما استعرض الاجتماع حلقات نقاشية تتصل بقضايا مكافحة الفساد واسترداد الأصول والتعاون الدولي وخارطة الطريق المتوقعة، بعد مرور ما يصل إلى 15 سنة من تطبيق الاتفاقية. وشارك ديوان المحاسبة كمتحدث في جلسات الحوار التي نظمت خلال الاجتماع، حيث أكد ضرورة دعم الدور الأساسي الذي تؤدية الأجهزة الرقابية.