وزير الشؤون الداخلية الأوزبكي يزور «شرطة دبي»

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، معالي الفريق بوبوجونوف بولات رازاكوفيتش وزير الشؤون الداخلية لجمهورية أوزبكستان، بحضور معالي باختيور إبراقيموف سفير أوزبكستان، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، والوفد المرافق للوزير الأوزبكي. وتم خلال اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون الأمني المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي وجمهورية أوزبكستان، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على تقنيات شرطة دبي.

واصطحب معالي الفريق المري الوفد الضيف في جولة على أقسام ومرافق شرطة دبي،

وزار الوفد في منطقة السيف بالرفاعة مركز الشرطة الذكي، وذلك في إطار خطتها للتحول من مراكز الشرطة التقليدية إلى مراكز الشرطة الذكية.