تعاون بين «إقامة دبي» و«تنمية المجتمع»

دبي (الاتحاد)

وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي في المجالات الاجتماعية والإنسانية وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، ويخدم مصلحة أفراد المجتمع.

وقع الاتفاقية من طرف إقامة دبي اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومن طرف هيئة تنمية المجتمع، أحمد عبد الكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي.

ونصت الاتفاقية على التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين لما يخدم الصالح العام وتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة وتبادل الخبرات والمنفعة، والتعاون في مجال تنفيذ المشاريع التقنية والربط الإلكتروني بهدف تطوير الأنظمة المستخدمة والخدمات المقدمة من الطرفين.