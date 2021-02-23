محمد بن زايد يواصل جولاته التفقدية بفعاليات «آيدكس 2021»

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، جولاته التفقدية وزياراته لعدد من الأجنحة المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» الذي تستمر فعالياته لليوم الثالث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

واطلع سموه خلال الجولة التفقدية على مزيد من أنظمة الدفاع والآليات المتطورة وأبرز المنتجات التي تعرضها الشركات المتخصصة في مجالات الدفاع والصناعات العسكرية والأمنية.

شملت جولة سموه معرض الدفاع البحري «نافدكس 2021» الذي يقام على الرصيف البحري المقابل للمنصة الرئيسة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض ضمن فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» وجناح «توازن» وجناح المملكة العربية السعودية إضافة إلى جناح جمهورية صربيا وجناح مركز أحمد المزروعي للابتكار وأجنحة عدد من الشركات المشاركة في المعرض.

والتقى سموه خلال الجولة عدداً من المشاركين في المعرض وتبادل معهم الأحاديث بشأن أهمية مشاركاتهم في مثل هذه المعارض الدولية للتعريف بصناعاتهم والترويج لها إضافة إلى تسليط الضوء على أحدث إنتاج شركاتهم ومشاريعهم المستقبلية التي يقدمونها في المعرض.

رافق سموه خلال الجولة.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.



