"آيدكس 2021".. شركات ناشئة تخطو نحو العالمية انطلاقاً من الإمارات

وفر معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" منصة مثالية للمبدعين من مختلف أنحاء العالم وأصحاب الشركات الناشئة من أجل وضع بصمة في قطاع الصناعات الدفاعية وتعزيز تواجدهم في الأسواق العالمية.

وأتاح التواجد في "آيدكس 2021 " منصة مثالية لشركات ناشئة من أجل تعزيز حضورها في الأسواق العالمية فمع الحضور الكبير لأكثر من 900 عارض من 60 دولة تتوافر لهم فرصة التعريف بمنتجاتهم وابتكارتهم والعمل على عقد الشراكات والدخول في أسواق عالمية جديدة.

وقال روبرت سيشوهمان الرئيس التنفيذي لشركة تران شوت TRAINSHOT إحدى الشركات العالمية الناشئة والتي تشارك في "آيدكس 2021" .. إن معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021 يعد أحد أهم المعارض العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية وتكنولوجياتها وابتكاراتها المختلفة على مستوى العالم ويقدم فرصة ذهبية للشركات المعنية في هذا القطاع من أجل تحقيق عودة متميزة إلى وتيرة النمو وتحقيق التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة "كوفيد - 19".



وأعرب عن فخره - كونه أحد أصحاب الشركات الناشئة المتخصصة في الصناعات الدفاعية - بإتاحة الفرصة له للتواجد في هذا المعرض العالمي والعمل عن كثب للتعريف بالمنتجات التي يقدمها في شركته والسعي نحو الدخول إلى أسواق عالمية جديدة.

وأضاف أن دولة الإمارات ستظل على الدوام حاضنة للمبدعين من مختلف أنحاء العالم .. مشيرا إلى أن الإمارات كانت شاهدة على انطلاقته في عالم الإبداع والابتكار حيث تم تكريمه في دبي بالتواجد في قائمة فوربس / under 3030 / المخصصة للمبدعين تحت عمر 30 عاما باعتبار شركته أحد أفضل الشركات الناشئة في أوروبا عام 2019 حيث نجح في إنشائها خلال مدة وجيزة ووفر منتجاتها في العديد من الأسواق العالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا و آسيا وأستراليا.

وأعرب عن سعادته بالتواجد في معرض آيدكس الدولي للمرة الأولى وتطلعه لعقد الشراكات خلال الحدث .. لافتا إلى أنه حصد العديد من الانطباعات الإيجابية من المشاركين والعارضين من مختلف أنحاء العالم.

وبين أن Trainshot تتخصص في الحلول المبتكرة والأنظمة الروبوتية المتطورة في مجال الرماية حيث تحرص على جعل تدريبات الرماة فعالة وممتعة من خلال إنشاء أدوات للتحسين السريع وتقديم تجربة تدريب دقيقة وقابلة للقياس.

وأشار روبرت سيشوهمان إلى أن الشركة استحدثت أنظمة روبوتية توفر منصة عالمية فعالة للرماة للتواصل والالتقاء افتراضيا عبر الإنترنت والتدريب معا والتنافس ضد بعضهم البعض.

وأضاف : " رغم هذا النجاح مازلنا في بداية الطريق ونسعى إلى إنجاز المزيد من الإبتكارات في قطاع الصناعات الدفاعية ونؤمن بقدرتنا على تعزيز نمو شركتنا خلال أعوام قليلة خاصة مع تواجدنا في هذا الحدث العالمي الذي من شأنه أن يوفر لنا الفرصة للدخول لأسواق جديدة.. ونأمل في التوسع في أعمالنا بمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وهو ما سيتيحه لنا التواجد في المعرض العالمي آيدكس 2021".



وأشاد بالتنظيم الاحترافي لمعرض آيدكس 2021 خاصة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحافظ على صحة وسلامة جميع المشاركين والزوار.

وتستمر فعاليات الدورة الـ 15 من معرضي "آيدكس و نافدكس 2021" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 900 عارض من 60 دولة و 35 جناحا.

ويرسخ المعرضان مكانة دولة الإمارات ودورها المحوري في دعم الصناعات الدفاعية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

كما يسهمان في تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة وعقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة والشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.