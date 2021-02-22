محمد بن راشد يتكفل بعلاج طفلة عراقية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشفت أسرة الطفلة لافين إبراهيم جبار محمد التي تعاني مرض ضمور العضلات النادر عالمياً، عن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتكفل بكامل نفقات علاج ابنتهم في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بدبي. وقال والد الطفلة الذي يعمل موظفاً بالقطاع الخاص في بغداد: «ما يحدث معي منذ استغاثة زوجتي بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لم أكن أتوقعه بأي حال من الأحوال». وأضاف: «الاستجابة للنداء الإنساني كانت سريعة جداً، والتسهيلات التي قدمت لنا غير عادية، سواء لاستقدامنا أو بعد الوصول، نجد من يساعدنا في كل شيء، ويسهّل لنا الأمور كافة، وهناك من يرافقنا، ويقوم على أمورنا». ووصف والد الطفلة، الإمارات، بأنها «دولة الإنسانية والرحمة والتسامح والعطاء»، مشيراً إلى أن العالم أجمع كان يعرف هذه الصفات، ويراها واقعاً مشاهداً منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال: «عندما بلغنا الاستجابة لنداء علاجي ابنتي، اختلطت مشاعر الفرحة والدموع والاستغراب من الاستجابة من جهة، وسرعة الأمر من جهة أخرى».

وقالت مسار منذر التي تعمل موظفة بإحدى الجهات الحكومية ببغداد، أم الطفلة لافين: «عرفت بمرض ابنتي، وهي في عمر 5 أشهر، حيث لاحظت أن حركتها غير طبيعية، ولا تستطيع الحركة مطلقاً، مقارنة بما يمكن قيام الأطفال به في هذا العمر». وأضافت: «شعرت بأن قدمي ابنتي لا تتحركان بالشكل المناسب، وعندما ذهبنا للأطباء ببغداد، أكدوا لنا أن ابنتي تعاني مرض ضمور العضلات، وهو مرض نادر عالمياً، ويحتاج إلى التدخل بسرعة، لأنه إذا بلغت عمر عامين، سيكون التدخل العلاجي صعباً ونتائجه غير مضمونة». وأشارت منذر التي لديها ابنة أخرى تبلغ من العمر حالياً 6 سنوات، إلى أنها تسمع عن رحمة وإنسانية حكام الإمارات، وعرفت أن علاج ابنتها يتوافر في مستشفى الجليلة للأطفال في دبي الذي يعد المستشفى التخصصي للأطفال الأفضل في الشرق الأوسط. وذكرت أنها قامت بتوجيه نداء إنساني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليساعدها على علاج ابنتها، حيث تحتاج إلى حقنة، وهو الحل الطبي الأنسب لعلاج ضمور العضلات لدى الأطفال. وأفادت بأنها فوجئت بسرعة الاستجابة، فجاءت على الفور مع زوجها وابنتيها إلى دبي، فوجدت مساعدة كبيرة وتعاوناً وترتيباً لكل ما يتعلق بأمورهم، حيث بدأت مستشفى الجليلة للأطفال مباشرة بإجراء التحليل والفحوص الطبية اللازمة، وتم إنجاز هذه المرحلة. وقالت: «نحن في مرحلة أخرى تتعلق بالأمور الطبية التحضيرية قبل أخذ ابنتها الحقنة والعلاج اللازم، وتعد هذه الإبرة العلاج الأنسب للجين الناقص لدى ابنتي، وهو الجين المسؤول عن حركة الأعصاب والعضلات».