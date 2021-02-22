خليفة بن طحنون يستقبل عدداً من الضيوف بواحة الكرامة

أبوظبي (وام)

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس في واحة الكرامة، معالي ألبرت دامانتانج كامارا وزير الأمن والحماية المدنية لدى جمهورية غينيا، الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

ولدى وصول معاليه إلى واحة الكرامة، استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد، الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول معالي ألبرت كامارا في مختلف أجنحة الواحة، مستمعاً لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة. وفي ختام الجولة، قام معاليه بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات.

خليفة بن طحنون خلال استقبال وزير الداخلية الكيني

يذكر أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

واستقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، أمس أيضاً، في واحة الكرامة، معالي الدكتور فريد ماتيانغي وزير الداخلية وتنسيق الحكومة الوطنية لدى جمهورية كينيا، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للدولة.

ولدى وصول معاليه إلى واحة الكرامة، استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد.

وتجول معالي ماتيانغي في مختلف أجنحة الواحة، مستمعاً لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها، وفي ختام الجولة قام معاليه بتسجيل كلمة في سجل الزوار، عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات.

كما استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان أمس في واحة الكرامة، معالي يانكوبا سونكو وزير الداخلية لدى جمهورية غامبيا، الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

خليفة بن طحنون خلال استقبال وزير الداخلية الغامبي

ولدى وصول معاليه إلى واحة الكرامة، استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد.

وتجول معالي يانكوبا سونكو في مختلف أجنحة الواحة مستمعاً لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها.

وفي ختام الجولة، قام وزير الداخلية الغامبي بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، أيضاً أمس، في واحة الكرامة، معالي جيلبرت كانكوندي مالامبا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمن والشؤون العرفية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

خليفة بن طحنون مستقبلاً نائب رئيس الوزراء الكونغولي

ولدى وصول معاليه إلى واحة الكرامة، استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد.

وتجول معالي كانكوندي في مختلف أجنحة الواحة، مستمعاً لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها.

وفي ختام الجولة، قام معاليه بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.