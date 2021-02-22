سيف بن زايد يتفقد أجنحة وطنية وعربية وعالمية

أبوظبي (الاتحاد)

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس مجدداً، معرض «آيدكس 2021» في يومه الثاني والمقام حالياً بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتفقد سموه في جولته باليوم الثاني عدداً من الأجنحة الوطنية والعربية والعالمية، حيث اطلع سموه على ما تقدمه من معروضات تظهر الصناعات العسكرية المتطورة والتقنيات والحلول الذكية المتطورة، وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية.

كما استمع سموه أثناء جولته، لشرح موجز حول ما تقدمه هذه الأجنحة من وسائل دفاعية وتقنية وحلول عسكرية ذكية، وأحدث الأجيال من الطائرات من دون طيار «الدرونز» المستخدمة في القطاعات العسكرية، والحلول والمعدات العسكرية المتطورة في مجالات الأمن الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، وأجهزة الاستشعار الذكية، والمعدات الشرطية، والتدريبية.