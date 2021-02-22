البواردي: دور فاعل لـ«آيدكس»

أبوظبي (وام)

قام معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بجولة تفقدية في معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021، زار خلالها عدداً من الشركات، واطلع على منصات أهم الشركات المحلية والأجنبية المشاركة في المعرض هذا العام.

وأكد معاليه، خلال جولته، أهمية معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021، واللذين استقطبا كبريات الشركات العالمية لتشارك بأحدث منتجاتها في صناعة المعدات والآليات والأسلحة والذخائر والأنظمة الدفاعية، واطلع على أحدث التكنولوجيا في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، ما يعكس المكانة العالمية الرائدة للمعرضين.

وشملت الجولة زيارة كل من شركة Navantia S.A S.M.E وشركة Embraer وشركة Thleas وشركة Naval Group، وشركة MBDA وشركة Boing وشركة Milkor.

وفي ختام جولته، شكر معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع، اللجنة العليا المنظمة للمعرضين على جهودها، وعلى مستوى التنظيم.

محمد البواردي خلال لقائه أحد الوفود المشاركة

وأكد معاليه دور المعرض الفاعل في تطوير الصناعات الدفاعية الإماراتية محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما أثنى على الجهود المبذولة لظهوره بالمكانة اللائقة، والحرص على أخذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة العارضين والمشاركين والزوار. رافق معاليه، خلال الجولة، عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع.

كما، استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، على هامش معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» صباح أمس، كلاً على حدة، معالي نيكولاس باناجيوتوبولوس، وزير الدفاع اليوناني، ومعالي جوروسلاف ناد، وزير الدفاع السلوفاكي، ومعالي أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، بحضور مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة والمرافقين.

ورحب معاليه بالضيوف، وأشاد بعلاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وبلدانهم، فيما أشاد الضيوف بمعرض «آيدكس» ومستوى تنظيمه هذا العام رغم التحديات التي يشهدها العالم جراء جائحة «كورونا».

وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون وسبل تعزيزها بين بلادنا وبلدان الضيوف، خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية، فيما تم تبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.