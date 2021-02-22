نائب رئيس الوزراء يلتقي عدداً من ضيوف «آيدكس»

أبوظبي (الاتحاد)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، معالي الدكتور فريد ماتيانغي، وزير الداخلية وتنسيق الحكومة الوطنية في جمهورية كينيا، ومعالي ألبرت دامانتانج كامارا، وزير الأمن والحماية المدنية لدى جمهورية غينيا، ومعالي جيلبرت كانكوندي مالامبا، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمن والشؤون العرفية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك على هامش معرض «آيدكس 2021» المقام حالياً بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

.. وسموه خلال لقائه الوزير الغيني

وبحث سموه مع الضيوف عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية بين الإمارات وبلدانهم الصديقة.

كما تبادل سموه الحديث مع الضيوف عن أهمية معرض «آيدكس» ودوره في تعزيز التعاون بين دول العالم من خلال تبادل التجارب الريادية والممارسات المطبقة والتقنيات المستخدمة حول العالم في مجالات تعزيز الأمن، وقدرات المؤسسات الوطنية في القيام بمهامها الحيوية.

سيف بن زايد مستقبلاً الوزير الكونغولي

حضر اللقاءات اللواء خليفة حارب الخييلي، رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة، والوفود المرافقة للضيوف.