12.3مليار درهم صفقات في يومين

أبوظبي (الاتحاد)

شهد معرضا «آيدكس» و«نافدكس» 2021، في يومهما الثاني، إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 11 صفقة بقيمة 7.293 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي صفقات المعرضين منذ انطلاقتهما نحو 12.323 مليار درهم.

وأوضح العميد ركن محمد الحساني، المتحدث الرسمي للمعرضين أن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 6.983 مليار درهم، تمثل نسبة 95% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 310 ملايين درهم، بنسبة 5%، مشيراً إلى أن العقود الخارجية توزعت على 9 شركات خارجية، وصفقتين محليتين.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، والمقدم طيار سارة حمد الحجري المتحدثين الرسميين للمعرضين.

وقال العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، إن أبرز الصفقات الخارجية التي عقدت، كانت مع شركة /‏SAAB AB/‏ لشراء طائرات الإنذار المبكر نوع /‏G6000/‏ لمصلحة قيادة القوات الجوية والدفاع الجـــوي بقيمة 3.742 مليار درهم، وعقد آخر مع شركة RAYTHEON لشراء صواريخ باتريوت نوع GEM-T لمصلحة قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 2.614 مليار درهم.

وتضمنت الصفقات الخارجية أيضاً عقداً مع /‏FERRETTI/‏ بقيمة 136.3 مليون درهم. كما تعاقدت القوات المسلحة مع شركة JOINT STOCK للدعم الفني لنظام ميدان الحرب الإلكترونية للأهداف الوهمية لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمــــة 30 مليون درهم، وعقداً مع شركة HESCO BASTION لشراء الحوائط الدفاعية لمصلحة قيادة القوات البرية بقيمة 27.9 مليون درهم.

وتضمنت الصفقات عقداً مع شركة RUVEX بقيمة 3.110 مليون درهم، وصفقة مع ART INTERNATIONAL EURO لتوريد قطع الغيار وتقديم التدريب والمساندة الفنية /‏رادار الكوبرا/‏ لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 110.190 مليون درهم، والتعاقد مع شركة /‏SAFRAN ELECTRONICS، لتجديد عقد توفير قطع الغيار والصيانة والإصلاح وفحص المناظير للدبابة لوكليرك والمدرعة BMP3 بقيمة 85.470 مليون درهم، إلى جانب عقد مع شركة /‏DTEC/‏ لشراء زوارق مرور بطول 50 متراً لصالح جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بقيمة 233.740 درهماً.

وقالت المقدم طيار سارة حمد الحجري، إن العقود المحلية تضمنت التعاقد مع شركة International Golden Group لشراء صواريخ عيار 122 ملم الصواريخ لمصلحة القوات البرية بقيمة 285 مليون درهم، والتعاقد مع شركة أحمد المزروعي للصناعات المعدنية لتقديم الإسناد الفني وتركيب قواعد الأسلحة وصيانة الأهداف المتحركة لمصلحة مديرية التدريب بقيمة 25 مليون درهم.