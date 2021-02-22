تفاهم بين «توازن» و«السعودية للصناعات العسكرية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مجلس التوازن الاقتصادي، والهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، على هامش فعاليات معرضي «آيدكس 2021» و«نافدكس 2021» أمس، مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية.

تهدف المذكرة إلى بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشروعات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشروعات، بالإضافة إلى الاتفاق على آلية تعاون مشترك في مجال البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.

ووقع مذكرة التعاون معالي جاسم محمد بو عتابة الزعابي رئيس دائرة المالية، والأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي والمهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، وذلك في جناح المجلس بالمعرض آيدكس، بحضور طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال معالي جاسم الزعابي:«يأتي التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار العلاقات الأخوية والاستراتيجية المتينة بين البلدين الشقيقين، موضحا أن المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون البناء بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن الإمارات لديها تجربة ناجحة ومميزة في مجال تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي الذي يعد من أنجح برامج المبادلة (الأوفست) في المنطقة.

وقال المهندس أحمد العوهلي

إن مذكرة التفاهم ستعمل على إيجاد المسرعات لإنجاح العمل المشترك في تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي لدى الطرفين، لاسيما وأن دول منطقة الخليج العربي لديها إمكانات هائلة وأرض خصبة لبناء قدرات صناعية عسكرية مستدامة، وعلاقات وثيقة مع دول صديقة وحليفة تمتلك تقنيات وإمكانات عسكرية كبيرة تمكننا من العمل معها على أساس المصالح المتبادلة والأهداف المشتركة. كما وقّع صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، وشركة إي أو إس ديفينس سيتمز، اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك يقوم بتصميم وتطوير نظام سلاح خفيف ومتعدد المنصات بعيار 14.5 × 114 ملم في دولة الإمارات، بمشاركة خبرات إماراتية وعالمية في الهندسة والتصميم.

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لتوازن ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية: تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام الصندوق بدعم تطوير الصناعات الاستراتيجية في الإمارات، والمساهمة في اقتصاد الدولة عبر منظومة الشراكة الاستثمارية التنموية لدينا.

تعاون بين «توازن» و«أم بي دي آيه» لتطوير صاروخ «سمارت جلايدر»

وقع كل من مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، وأم بي دي آيه مذكرة للتفاهم في مجال تطوير نظم الأسلحة الذكية الموجهة.

ووقع الاتفاقية مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في توازن، وفلوران دولوكس، مدير مبيعات صادرات المجموعة في ام بي دي ايه خلال معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021 بحضور طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، وإريك بيرانجر، الرئيس التنفيذي لشركة ام بي دي ايه. وتهدف المذكرة لإنشاء شراكة طويلة الأمد بين توازن وام بي دي ايه، بما يتيح تطوير أنظمة أسلحة سمارت جلايدر من مرحلة التصميم إلى مرحلة الإنتاج. وسيتولى إدارة دراسات التطوير فريق مشترك من المهندسين، معظمهم من توازن، وسيقومون بالعمل من أول مركز إقليمي لهندسة الصواريخ والتابع لأم بي دي آيه، والذي تم إنشاؤه في الإمارات العربية المتحدة.