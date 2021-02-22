«هالكن» تكشف النقاب عن أول صاروخ كروز مضاد للسفن

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «هالكن»، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال إنتاج وتوريد الأسلحة دقيقة التوجيه، أمس، عن صاروخ كروز HAS-250 المضاد للسفن خلال فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021».

وقال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة «هالكن»: «تواصل شركتنا تركيزها على ترسيخ القدرات الذكية والاضطلاع بمنتجات محلية عالمية المستوى. ويمثل صاروخ HAS-250 تقدماً كبيراً في جهودنا الرامية إلى تجهيز القوات البحرية بأفضل نظام لصواريخ الكروز من ناحية الأداء. ومن شأن هذا السلاح الذي تم تصميمه وتطويره على يد (هالكن) في الإمارات، أن يساعد في عمليات الدفاع النشطة عن الممرات المائية الإماراتية، مع الارتكاز على سمعة (إيدج) المتنامية كشركة جريئة ومرنة ومحدثة للتغييرات».