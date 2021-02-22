«شرطة أبوظبي» تعرض طائرة عمودية حديثة

أبوظبي (الاتحاد)

عرضت إدارة طيران شرطة أبوظبي الطائرة العمودية الجديدة «BELL-429»، ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس2021»، والمقام حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتمتاز المروحية الجديدة بأنظمتها الحديثة المتطورة للتصوير الحراري، ونقل الصورة من موقع الحدث إلى غرفة العمليات الرئيسي «مركز القيادة والتحكم» بإدارة العمليات في شرطة أبوظبي.

وأوضحت إدارة طيران شرطة أبوظبي، أن الطائرة تم إدخالها للعمل لتغطية إمارة أبوظبي في المهام الشرطية، وخصوصاً لتصوير الطرق والازدحامات المرورية، مما يساعد على تحريك الدوريات المرورية للمواقع المزدحمة وفقاً للصور الدقيقة، التي تنقلها بما يعزز انسيابية الحركة المرورية، وتدريب منتسبي قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي على الإمكانات المتطورة بالطائرة، وتعريفهم بالحالات المتعلقة بالإنزال من الطائرة.